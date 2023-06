L'esprit Smart Brevity. En dire long avec peu

Au-delà de 130 mots ce message s'autodétruira. C'est peut-être la seule manière de vous obliger à aller à l'essentiel ! Nous échangeons des centaines de messages (mails, SMS, tweets, posts et stories) par semaine mais combien d'entre nous les lisent jusqu'au bout ? Les blocs de texte compacts, dépourvus de gras et d'énumérations vont directement à la corbeille ou sont remisés dans un dossier "A traiter" ... que nous n'ouvrirons jamais ! Si vos interlocuteurs ne vous répondent pas, si votre public est atone, si vos posts tombent dans l'oubli et si vos réunions motivent pas les foules, le problème vient sans doute (un peu) de vous. Parmi cette avalanche quotidienne d'informations et les priorités, il faut savoir viser juste et garder un cap stratégique dont le Smart Brevity est partie intégrante. Newsletters, discours, planification ou négociation... rien ne résiste à l'esprit Smart Brevity ! "La concision, c'est rassurant. La longueur, c'est flippant". Cet ouvrage nous apprend à (r)assurer autant qu'à convaincre et interpeller. Exit le blaba (mais pas la politesse), place aux messages forts et à un style écrit et oral qui ne tourne pas autour du pot. Soyez avare de mots pour gagner en crédibilité, en efficacité et toucher le plus grand nombre