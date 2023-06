Le quartier des femmes savantes. Quand le corps se livre

Le papa du n°16, la maman koala du 50 ou celle plus mystérieuse du 71 sont autant de personnalités que Miranda Charteau croise chaque jour dans sa rue. Ils se croisent... mais ne rencontrent jamais ! Autant de personnes qui ont le même médecin traitant, la même kinésithérapeute, mais des horizons différents. Jalouser, convoiter, critiquer ou épauler, la pigmentation du quartier est à l'image de la nuance des désirs de chacun. Leur environnement a beau être le même, leur trajectoire est différente. Miranda n'a, en définitive, aucune idée d'appartenir à une mosaïque dont la forme ne prendrait son sens qu'avec du recul. Ce roman dépeint des tranches de vie du quartier bordelais des Femmes Savantes comme un miroir du monde. L'occasion d'une intense réflexion sur le corps, la pudeur et l'intime. Sillonner ce quartier une année durant, suivre Natacha, Rodolphe, Pierre, Ariane, Jade et les autres, c'est peut-être faire l'un des plus beaux voyages : celui qui porte vers l'autre. Une chose est sûre, vous ne regarderez plus jamais votre quartier de la même manière...