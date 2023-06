Vingt-cinq ans depuis Monogaga

Monogaga, une plage de la Côte d'Ivoire, est le témoin d'un amour avec un grand A, premier amour pour Yves Raffin. Entre roman et réalité, Yves et Marie-Françoise se dévoilent avec finesse, douceur et bienveillance. " Yves Raffin nous fait part de son expérience de jeune engagé comme Volontaire du Progrès et de la rencontre qui a transformé sa vie. Ce récit inattendu, construit autour d'un évènement majeur, a surgi de l'oubli après des années d'hibernation, pour honorer une promesse, de celles que l'on se fait à soi-même... " Laurence Boussard, Osez les mots.