Tuk Tuk express

Catastrophe ! La navette qui devait déposer Miss Crumble à l'aéroport n'est pas là. Si ça continue elle va louper son avion, c'est sans compter sur Tham-Boon et son fameux tuk-tuk ! Les voilà tous deux partis pour une course folle à travers Bangkok. Embouteillage ou panne, rien n'arrête Tham-Boon et sa bonne humeur. Mais arriveront-ils à temps ? Un album qui donne le sourire et envie de voyager !