Easy Indonésie

A l'image des langues, cultures et ethnies qui constituent le pays, la cuisine indonésienne est très variée et dispose de très nombreuses épices et produits savoureux et délicats. Riz parfumé, nouilles sautées mie goreng, boeuf mijoté au lait de coco, brochettes sauce saté, soupe soto ayam, gado gado... Découvrez une cuisine raffinée et une multitude de plats colorés et gourmands à partager. Des recettes délicieuses, toutes les bases, des infos sur les ingrédients et les ustensiles, des astuces et des dizaines de photos en pas à pas. Cuisiner indonésien c'est easy !