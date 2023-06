Basket. 90 ans en Ile de France

La Ligue Régionale d'Ile de France fête ses 90 ans en 2023. L'occasion est belle de mettre en avant le basket francilien et son histoire. L'Ile de France, c'est 8 comités départementaux et plus de 85 000 licenciés. C'est aussi la région qui a produit les premiers champions de France, chez les masculins (Stade Français) comme chez les féminines (Racing). La région a toujours été au coeur de l'histoire du basket français depuis que le premier match de basket en Europe s'est tenu dans le 9e arrondissement, en 1891. Le basket en Ile-de-France, c'est également un réservoir unique de champions comme Evan Fournier, gamin du Val-de-Marne devenu star en NBA, Victor Wembanyama enfant de Versailles et de Nanterre, et des talents venus de la rue qui écument inlassablement les playgrounds. L'ouvrage se propose de revisiter la grande histoire à travers de multiples coups de projecteur sur les clubs, les hommes et les lieux qui ont marqué leur temps.