La famille de c oe ur Célibataire depuis peu, Francesca Thayer se sent désespérée. Seule, elle craint de ne pouvoir assumer la charmante maison de Greenwich Village et la galerie d'art new-yorkaise qu'elle dirigeait avec son ex-compagnon. Une solution s'impose : la colocation ! Doucement, la maison reprend vie : il y a d'abord Eileen, une jeune enseignante de Californie, puis Chris, un père de famille divorcé, et enfin Marya, une célèbre cuisinière qui a perdu son mari. Rapidement, une joyeuse complicité s'installe entre les colocataires. Portée par cette énergie nouvelle, Francesca se sent prête à ouvrir à nouveau son coeur. Marya tombe amoureuse d'un homme marié mais refuse de mener une double vie. Chris se bat contre son ex-femme pour obtenir la garde de son fils. Eileen, malgré les mises en garde, trouve un petit ami sur Internet, mais très vite leur relation tourne au cauchemar puis au drame. Les trois colocataires, bouleversés par la disparition de leur amie, se serrent les coudes comme une vraie famille. Chris et Francesca se rapprochent tout particulièrement et, petit à petit, leur amitié se transforme en amour...