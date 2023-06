Crises et simulations

Contrairement à ce que son titre pourrait laisser penser, cet ouvrage n'est pas un guide pratique qui propose des fiches ou des exercices de simulation de gestion de crise. Cet ouvrage ambitieux, le premier du genre en langue française, est le fruit de plusieurs années d'expérience dans le domaine de la simulation de gestion de crise. Il porte une exigence académique : démontrer que la simulation est une méthode efficace pour se former et faire de la recherche sur les crises. La diversité des terrains investis par les chercheurs et praticiens qui ont participé à ce projet collectif témoigne de la richesse qui existe en la matière, mais aussi des limites inhérentes à cette méthode. Les contributions qui composent cet ouvrage, chacune dans son domaine, proposent des réflexions théoriques sur les simulations de crises et des réflexions pratiques sur leur mise en oeuvre. Ces expériences, menées dans différents champs de la connaissance et de l'action humaines, favorisent l'identification d'axes de recherche scientifiques et le développement d'apprentissages spécifiques pertinents car ils permettent de mieux comprendre les crises et de se préparer à les affronter. Cet ouvrage d'actualité est ouvert à un public très large. Il intéressera toutes les personnes confrontées de près ou de loin à des crises, qui souhaitent en comprendre les mécanismes et se former à y faire face.