La postérité spéculative de Dei Verbum

La constitution Dei Verbum du concile Vatican II est un document charnière illustrant le passage de l'apologétique à la théologie fondamentale, cette dernière abandonnant une conception anhistorique et atemporelle de la révélation au profit d'une communicabilité de la foi et de sa crédibilité inscrites entre Dieu et son peuple dès lors que Dieu se manifeste dans l'histoire. Est ainsi retrouvée l'articulation de la théologie dogmatique déductive de trajet descendant avec la théologie fondamentale de méthode inductive et ascendante, elle qui met en évidence toute la crédibilité des phénomènes multiples du Christ. La recherche ici présentée s'efforce donc de faire émerger comment, à la suite de Dei Verbum, la conception catholique de la révélation est ressortie des soubresauts de la crise moderniste, de la perte de la dimension pneumatologique, de certaines impasses bultmaniennes, mais aussi des progrès de l'exégèse scientifique ainsi que de l'effort produit par les grands théologiens catholiques du concile Vatican II.