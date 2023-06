Arthur, humilié devant ses copains

L'humiliation, un poison qui détruit l'image de soi. LE ROMAN : Arthur est un garçon bien dans sa peau. Son rêve : devenir un grand joueur de rugby comme son père et son grand père. Pour progresser Arthur décide de s'inscrire à un stage d'été. "Première ligne de rugby" , prometteur et dans la vie turbulent moquer et soucieux et d'être au centre de l'attention, Timéo décide d'accompagner son ami. Le soir de la fête, Timéo oblige Arthur à sauter du grand plongeoir. Alors qu'il penche déjà vers le vide, Timéo baisse le maillot d'Arthur qui tombe nu dans la piscine sous le regard de tous. . Les jours suivant, honteux et malheureux, Arthur devra aussi subir moqueries et l'ironie et cyber harcèlement... Fragilisé, moqué, dénigré, Arthur va découvrir que l'humiliation est un poison puissant capable de détruire sa volonté de réussir. ?