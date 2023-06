Brazza - Ouidah - Saint-Denis est une double enquête sur le passé : celle de Melika, jeune femme française d'origine béninoise, qui découvre un jour que son grand-père était engagé volontaire aux côtés de France en 39-45 et que rien de cette histoire ne lui a été transmis ; et celle de Luz, qui fait des recherches sur Brazzaville, capitale de la France Libre et découvrira progressivement les implications de sa propre famille dans les conflits. L'une et l'autre questionnent le passé et se retrouvent aux prises avec les zones d'ombres de leurs familles, avec les oublis des anciens qu'elles interrogent, et avec l'ambiguïté des archives, notamment celles du massacre de Thiaroye au Sénégal. De Thiaroye à Chasselay, où nombre de soldats noirs furent massacrés, l'enquête identitaire se noue à la grande histoire.