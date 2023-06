Le Vélosophe. Paul de Vivie, dit Vélocio (1853-1930)

COMMANDEMENT N°7 "NE JAMAIS PEDALER PAR AMOUR-PROPRE" "La bicyclette sera le cheval des humbles ! " prophétise Vélocio en 1890. Derrière ce pseudonyme littéraire se cache l'une des plus extraordinaires figures du cyclisme : Paul de Vivie (1853-1930), le père du cyclotourisme. Fervent militant du vélo, ce précurseur est à l'avant-garde du mouvement cycliste. Inventeur du dérailleur, il a exploré à peu près tout ce que l'on pouvait faire avec une bicyclette et enseigné l'art de bien rouler. C'est aussi un entrepreneur visionnaire. Il a créé un service de livraison de colis à vélo et imaginé le vélo électrique dès la fin du XIXe siècle. Le magazine Le cycliste qu'il lance en 1888 sera publié jusqu'en 1973 ! Amoureux de la nature, ce végétarien au mode vie frugal est en phase avec notre époque soucieuse d'adopter un comportement plus responsable. Ses "sept commandements", véritable catéchisme du cyclotourisme, n'ont pas pris une ride. A l'heure où le cyclisme de loisir connaît en France une croissance exponentielle, Charles de Vivie, arrière-petit-neveu de Vélocio, vous invite à découvrir cet illustre inconnu, à suivre l'étonnante aventure de ce pionnier de la révolution vélocipédique, à vibrer aux différents combats qu'il a vaillamment menés, et à vous plonger dans les enseignements de ce philosophe du vélo, ce "vélosophe" qui cultivait son amour de la Provence et de la poésie.