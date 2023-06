Sky High. Tome 1

Noriko, une jeune femme enceinte, est assassinée. Elle se présente devant Izuko, la gardienne des portes , qui guide les âmes des morts. Cette dernière lui demande de choisir entre trois destinées : accepter sa mort et aller au paradis ; la rejeter, et errer pour l'éternité sous la forme d'un fantôme ou bien revenir sur terre en tant que spectre, et se venger en tuant une personne de son choix... Quelle sera sa décision ? La réputation de Tsutomu Takahashi n'est plus à faire : le célèbre mangaka est l'auteur d'Alive, Soul Keeper, Blue Heaven, Sidooh... Il revient ici avec Sky High, pour la première fois publié en France. Dans ce récit, l'artiste nous emmène à la découverte des sombres recoins de l'âme humaine au travers de ces éléments surnaturels qu'il affectionne particulièrement. Entre ces pages, le folklore se mélange à son désir d'exposer les multiples facettes de l'homme. Une approche qui va être constamment nourrie par la suite au travers des autres oeuvres du mangaka comme Sky High Karma ou bien Soul Keeper.