La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite...

Imaginons une marmite remplie d'eau froide, dans laquelle nage tranquillement une grenouille. Le feu est allumé sous la marmite, l'eau chauffe doucement. La température est agréable, la grenouille continue de nager. En réalité, elle ne se rend pas compte du danger... et finit par cuire. Jetez la même grenouille dans la marmite d'eau à 50°C, un réflexe de rejet lui sauvera la vie. Invitation à un voyage allégorique à travers des fables universelles, animalières et végétales, qui traitent toutes d'évolution, de conscience et de résilience.