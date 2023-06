Santiago trilogie. Tome 1. Coeur captif

Dans son monde, seuls règnent la peur, le meurtre et les jeux de pouvoir. Dante Santiago est un criminel sans état d'âme qui dirige d'une main de fer un réseau de trafiquants de drogue. Un homme cruel et manipulateur à qui l'on obéit sans jamais poser de questions. Eve, qui a été kidnappée par ce monstre, en est bien consciente. Captive, elle doit se soumettre à sa volonté et à ses désirs. Même si cela signifie qu'elle doit le laisser abuser de son corps et faire de sa vie un cauchemar. La jeune femme est prête à tous les sacrifices car elle a un objectif : se venger de Dante et le faire payer pour le meurtre de son frère, un agent de la Brigade des Stups. Eve joue un jeu très dangereux. Et, dans le feu d'un désir incontrôlable, elle risque de se perdre dans les ténèbres de cet homme qui a la beauté du diable...