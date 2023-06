La Reine des Neiges 2

5 minutes de lecture chaque soir avant de s'endormir avec Elsa, Anna et leurs amis ! Un recueil d'histoires pour le plus grand bonheur des petits et grands ! Découvrez 12 histoires aux textes concis et richement illustrés pour un temps de lecture de 5 minutes par histoire. Un recueil à lire à son enfant pour l'accompagner au pays des rêves ou pour l'encourager au plaisir de la lecture autonome. Dès 4 ans. Contient les histoires : Amis pour la vie ; Olaf aime les livres ; La surprise de Kristoff ; Le portait d'Anna ; Un cadeau sur mesure ; Les nouvelles reines ; Une licorne pour Olaf ; Retour à Arendelle ; Le jouet perdu ; Le Géant qui n'a pas sommeil ; Un mystérieux trésor ; L'incroyable ami d'Olaf.