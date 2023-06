Saboteuses Tome 2 : Taupe

Normandie, 1942... Les saboteuses ont pris leurs postes sur le territoire français. Pour Paulette Kincaid, de son nom de code Aiguille, la vie n'est qu'une aventure, entre amourette avec un garçon boucher et transmissions pour renseigner les alliés sur la situation en France. Mais le doute s'est installé depuis l'exécution d'un responsable de réseau... Il y aurait une taupe dans le maquis. Les prises de risque sont maximales afin de remplir les missions, et certains rapprochements avec l'occupant attisent la suspicion. En territoire hostile, la différence entre vie et mort ne tient souvent qu'à un fil...