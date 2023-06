Déjouer les biais cognitifs. Stéréotypes, préjugés : ne vous laissez plus berner par votre cerveau !

Nous vivons dans un monde rempli de préjugés, et pour cause : notre cerveau, fabuleuse machine à appréhender ce qui nous entoure, fabrique sans cesse des stéréotypes et fait de nous, que nous le voulions ou non, de parfaits discriminateurs, mais aussi des victimes - parfois inconscientes - de préjugés. Enrick Barbillon nous dévoile les tours que nous joue notre cerveau, les stéréotypes qui nous guident et leurs conséquences à l'échelle de la société. A l'heure des fake news, de la manipulation de masse - réelle ou fantasmée -, des idéologies xénophobes et des tentations complotistes, ce livre est un outil indispensable d'autodéfense intellectuelle.