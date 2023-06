Ivan Messac. Une vie en images

Chaque artiste est convaincu d'accomplir une oeuvre d'exception, une oeuvre plus que méritoire, une oeuvre incontournable. Cependant il ne peut compter sur son seul talent pour gagner la reconnaissance d'un vaste public. S'il le souhaite, mais qui en douterait, il devra s'employer à le faire savoir. Allez chers collègues, puisqu'il faut vous faire entendre, prenez un porte-voix et répétez haut et fort, sans fausse modestie... que vous êtes géniaux ! Quant à moi, j'ai choisi de le dessiner sur les pages qui suivent. Ivan Messac