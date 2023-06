Poudlard. Le livre de coloriage officiel

C'est la rentrée ! N'oubliez pas vos crayons de couleur ! Redécouvrez Poudlard, ses élèves et professeurs, ainsi que ses lieux emblématiques à travers 50 coloriages. De la Grande Salle à la hutte de Hagrid, en passant par la Forêt interdite ou le bureau de Rogue, arpentez les couloirs, empruntez les escaliers magiques et assistez aux cours de la plus célèbre école de sorcellerie. Que vous soyez une sorcière, un sorcier ou un Moldu, ce livre enchanteur vous emportera dans un monde rempli de magie !