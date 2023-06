Marvel Visionaries : Roy Thomas

Nombreux sont les auteurs qui ont marqué l'histoire de la Maison des Idées, depuis Stan Lee et Jack Kirby jusqu'aux superstars actuelles que sont par exemple Brian Michael Bendis ou Jason Aaron. Roy Thomas fait partie des auteurs qui ont participé à la légende, dès les années 60. Les Avengers, Namor, les X-Men, Hulk, les Quatre Fantastiques et bien d'autres... ils sont tous là ! Nos albums VISIONARIES sont un régal pour les collectionneurs. L'oeuvre de Roy Thomas passe par des séries très connues comme Avengers ou X-Men, mais aussi par des récits plus surprenants de l'univers Marvel, tels Chamber of Darkness ou Modeling With Millie ! Voici un bel aperçu d'une carrière éclectique.