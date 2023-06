Miraculous : Le roman du film

Voici la véritable histoire de Ladybug et Chat Noir... Dans Paris, menacé par la folie destructrice du Papillon, les deux super-héros apprennent à se découvrir et à se servir de leurs nouveaux pouvoirs. Eux seuls peuvent vaincre le super-vilain en unissant leurs Miraculous. Mais auront-ils assez de courage, ensemble, pour utiliser ce pouvoir ultime, plus fort que la mort ?