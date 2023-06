L'empreinte

Et si on réécrivait l'histoire... Imaginons un instant, tels que l'avaient prédit plusieurs Amérindiens, que l'arrivée des Blancs en Amérique eut été connue et planifiée. Imaginons que le Blanc n'aurait en fait pas été en mesure de tout dominer... Quel aurait été le plan des Amérindiens ? Comment serait le monde dans lequel ils vivraient alors ? Quelle relation l'Amérique du Nord entretiendrait-elle avec le reste du monde ? C'est par les aventures d'Etoile-du-matin et de Celui-qui-s'élève-avec-le-soleil qu'il sera possible de comprendre de quelle façon l'histoire aurait pu se dessiner... Au travers de quelques rappels historiques se trouvent quelques dévoilements des savoirs et pratiques ancestraux, fournis par la tradition orale des aînés. Noémie Jacob est une Québécoise de 28 ans, passionnée de langues. Après une pause dans ses études en 2015 pour s'aventurer autour du globe, elle retourne terminer ses études universitaires en anthropologie en 2019. Après avoir parcouru quatre continents, elle part explorer les confins de l'histoire québécoise, en déménageant chez les Cris de la Baie James. Elle tombe sous le charme de ce peuple qu'elle rêvait de côtoyer. C'est par la créativité qu'elle rend hommage à son peuple d'accueil, au travers d'un fantasme historique fictif qui aurait pu soulager bien des âmes blessées.