Urbex mortel

Un groupe d'adolescents, la nuit, dans une maison abandonnée. Très vite, l'aventure vire au cauchemar : l'un des jeunes est tué. Et dire que tu assistes, impuissante, à la mort de ces jeunes. Tu aimerais tant pouvoir les aider ! Tu peux passer au travers des murs, tout voir, tout observer. Mais comment intervenir quand on n'est qu'un fantôme ? D'autant que, plus ils sont en danger, plus des souvenirs te reviennent en mémoire. Ce tueur qui s'en prend à eux, n'est-ce pas celui auquel tu dois la tienne ?