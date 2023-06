Le courage d'une femme peut-il avoir raison de la violence des hommes ? Nell, agent du FBI, est revenue à Long Island, lieu de son enfance, pour les obsèques de son père, un inspecteur de police mort accidentellement. Mais le meurtre sauvage de deux femmes l'entraîne dans une enquête troublante... Alors que des vérités insoupçonnées sur son père et sur des membres de la police se dévoilent, de terribles souvenirs rejaillissent : la disparition de sa mère, assassinée quand Nell n'avait que sept ans. Sur fond de corruption et de drame familial, Cristina Alger, l'auteure de Park Avenue, signe un puissant thriller brûlant d'actualité. Best-seller aux USA, Au nom de nos soeurs l'impose parmi les auteures du genre. "Au nom de nos soeurs est ce qui se fait de mieux en matière de suspense psychologique : nuancé, et plein de surprises que vous ne voyez vraiment pas venir. Cristina Alger est mon genre d'écrivain, aussi subtile sur la page qu'elle est réaliste". Harlan Coben "Le roman d'Alger est hautement politique, profondément touchant et palpitant". The Sunday Times