L'Horizon des événements. Pensées Particulaires

L'horizon des évènements de notre existence est à l'image du pourtour d'un trou noir qui, dense et invisible, absorbe lumière et matière au fur et à mesure de notre devenir. Plus on vieillit et plus on s'approche de cette ultime limite au-delà de laquelle rien ne peut échapper à la force gravitationnelle de la mort. Dans l'univers ne restent de l'histoire de la vie humaine que des traces codées et des pensées particulaires. D'origine slovène, né en 1947 à Paris, Ferdinand Thiry se revendique "écrivain clandestin" - dissimulé sous un pseudonyme, unique moyen selon lui d'écrire en toute liberté. Il parcourt l'Europe, la Russie, l'Asie centrale, l'Extrême- Orient et l'Amérique latine. Devenu médecin et ethnologue, il disparaît durant une décennie en brousse africaine, puis on le retrouve chercheur à Berkeley en Californie. De Toronto, il édite son premier roman, La Fuite et le Partage, qui traduit les détournements d'une vie intérieure en quête d'identité. Depuis, il a publié en langue française dix-neuf ouvrages littéraires, dont deux recueils de nouvelles et un journal. Il s'agit de son seizième ouvrage paru chez Persée.