Maternités en exil. Mettre des bébés au monde et les faire grandir en situation transculturelle, 2e édition

Quel bonheur de voir ressortir ce livre collectif épuisé mais précieux sur la périnatalité transculturelle, sur l'art de faire avec les bébés et les parents d'où qu'ils viennent. La première édition se basait sur les travaux transculturels d'Avicenne et de la maternité de Jean Verdier en région parisienne, quinze ans plus tard, elle s'enrichit de notre expérience transculturelle à la Maison de Solenn, Maison des adolescents de l'Hôpital Cochin (www. maisondesolenn. fr (Lien -> http : //www. maisondesolenn. fr/)) et de la Maternité de Port-Royal où nous travaillons encore et toujours avec une équipe transculturelle dédiée aux bébés et à leurs parents et aux femmes enceintes migrantes et réfugiées, équipe dirigée par le Dr Rahmeth Radjack et par la Professeure Marie Rose Moro. Deux nouveaux chapitres ont été ajoutés pour rendre compte du développement de la psychiatrie transculturelle au XXIème siècle et à ses nouveaux dispositifs qui s'adaptent aux populations au fur et à mesure de leur arrivée, aux mineurs non accompagnés, aux couples mixtes et aux secondes générations... Ainsi, entièrement révisé et complété, ce livre donne au lecteur des outils et des manières de voir et de faire précises et bien décrites qui lui permettront de rencontrer ces mères migrantes sur des parcours de fécondation, enceintes, en salle d'accouchement ou en train d'établir des interactions précoces mères-enfants ou encore de faire grandir et soigner leurs enfants quand des souffrances apparaissent. Il en va de même pour les pères et les frères et soeurs du bébé qui eux aussi sont présents dans ces textes.