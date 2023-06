La meute de la lune rouge. Tome 2, Jasper

Isabella et sa fille passent de longues années au Coven de l'Opale, ce lieu paisible dédié à Luxia, la déesse de la bonté, sous la protection de leurs consoeurs magiciennes et de la mère supérieure. Isabella cache un lourd secret qu'il lui faut révéler à la Meute de la Lune Rouge lorsqu'elle lui vient en aide. Des liens se nouent alors rapidement entre elle et les hommes-loups, plus particulièrement avec Jasper. Des meurtres horribles sont commis. Aidée de Jasper et ses frères, Isabella ne tarde pas à découvrir qu'ils sont l'oeuvre des skrills. Ce sont des magiciens dévoyés, puissants et avides de pouvoir, qui vénèrent Héla, la déesse de la mort. Parviendra-t-elle à surmonter les terribles épreuves qui s'annoncent et à sauver son amour pour Jasper envers et contre tout ?