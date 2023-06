Alfa Romeo coupé Bertone en compétition

La série des Alfa Romeo appelées Coupé Bertone, non contente de constituer l'une des lignées les plus emblématiques de la marque milanaise peut aussi se targuer d'un fabuleux palmarès sportif. Depuis les GTA, au milieu des années 1960, jusqu'aux GTV 2000, à la fin des années 1970, elle n'ont jamais cessé de collectionner les succès sur circuit ou en rallye, dans le cadre du championnat d'Europe des voitures de tourisme ou en tant que simple voitures de série. Pour la première fois, un ouvrage en français retrace cette saga en détail et ravive la mémoire de champions exceptionnels comme Jean Rolland ou Bernard Consten. Outre une foule d'anecdotes, des témoignages, une iconographie riche et largement inédite, les lecteurs trouveront au fil des pages, des tableaux de résultats très complets qui font de ce volume, une référence indispensable à tous les passionnés d'Alfa Romeo.