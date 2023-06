Moussons N° 41, 2023 : Aide et investissements chinois en Asie du Sud-Est (2000-2022). Mesurer l’ombre portée de la Chine

Ce numéro présente les enjeux régionaux des financements chinois (2000-2020) et les différentes modalités de leur réception dans les pays d'Asie du Sud-Est en mettant en valeur le rôle des acteurs locaux. L'affirmation de la puissance chinoise et de ses ambitions est manifeste avec le projet Belt and Road Initiative (BRI), plus communément dénommé Nouvelles routes de la soie, que Xi Jinping a lancé en 2013. Cet engagement grandissant de la Chine sur la scène internationale se double en Asie du Sud-Est d'une proximité géographique et culturelle. Pour la Chine, l'Asie du Sud-Est est une zone d'influence stratégique et un espace de ressources et de débouchés commerciaux. Ce numéro, regroupant une équipe internationale et transdisciplinaire de chercheurs, évalue et mesure l'aide au développement et les investissements chinois en analysant les modalités complexes des financements. Il présente à la fois les montants et les enjeux régionaux des financements chinois depuis 2000 et les différentes modalités de leur réception dans les pays d'Asie du Sud-Est, tout en mettant en valeur le rôle des acteurs locaux (à l'échelle provinciale, voire des districts, notamment frontaliers) à partir d'études de cas précises, sectorielles (mines) ou nationales (Laos, Indonésie, Cambodge et Singapour).