La mémoire, ce n'est parfois rien d'autre que des sensations, des couleurs, des rythmes, des sons qui affleurent à la conscience, sans crier gare, sans mot dire de leur filiation. Navigation entre image et prose, L'Accent fantôme et autres impressions séfarades est le récit d'un voyage introspectif où les mots donnent à voir la scène intérieure d'une absence trop longtemps refoulée. A l'occasion d'une relecture de ses travaux de designer et de chercheuse, Aurélie Mosse y questionne ses origines juives qui, inconsciemment, ont façonné ses créations. Chaque projet porte en lui un souvenir, une intuition qui ne demande qu'à être dévoilée et interprétée. Par étapes, le livre nous rapproche ainsi des figures occultées de ses arrière-grands-parents paternels dont elle a ainsi voulu retrouver et honorer la mémoire. Comme si le vide, l'absence ne pouvait prendre forme, devenir une réalité sensible sans passer par l'acte de création. A travers ce voyage aux confins de l'inconscient, il s'agit tout autant d'interroger le poids des héritages que de souligner comment l'imagination peut être un acte créateur aussi bien que réparateur de la mémoire.