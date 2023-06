Faux petit-ami Tome 6 : Et ils vécurent heureux...

Des vacances qu'ils ne sont pas près d'oublier... Avant leur grand saut vers l'inconnu, Noah persuade ses amis qu'ils ont besoin de partir en vacances une dernière fois avant d'être tous rattrapés par la vie, les responsabilités et les emplois du temps trop remplis... Tout est en train d'évoluer. Mariage. Enfants. Carrières. Ce voyage aux Fidji, c'est le dernier tour de piste, celui qui éclipsera tous les autres. Mais ces deux semaines sur une île reculée, ces demandes en mariage désastreuses, ces grands gestes, ces confessions bouleversantes, vont tout changer. Elles vont être le début du reste de leur vie. #MM #RomanceContemporaine #Vacances #Fidji #Humour #Mariage #Enfants #HappyEnding #Sexy Ce tome clôt la série Faux-petit ami "J'aime tous les couples de cette série de tout mon coeur, je suis si heureuse qu'ils aient tous leur propre HAE". Shile, lectrice Goodreads "On retrouve dans cette fin de série tout l'humour et l'irrévérence des autres tomes, ainsi que des scènes super sexy. Mais on y trouve aussi des thèmes plus adultes, c'est dans ce livre que les garçons sortent définitivement de leur cocon et deviennent des adultes à part entière. J'étais triste de lire la dernière page, cette série était vraiment l'une de mes préférées ces dernières années". Todd, lecteur Goodreads "Une superbe fin, débordante d'émotions, pour une superbe série. Ces hommes ont une place permanente dans mon coeur. J'ai hâte de voir ce qu'Eden Finley écrira ensuite ! " Leslie, lectrice Goodreads