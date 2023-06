Nectart N° 17, 2e semestre 2023 : L’art dans l’espace public, nécessité et contraintes

Le face à face - François de la Rozière, directeur artistique de La Machine, vs Dominique Hervieu, directrice des Olympiades culturelles Dossier : L'art dans l'espace public (5 articles) - Les enjeux sécuritaires - Les enjeux artistiques - Les enjeux budgétaires - Les nouvelles expressions urbaines - Les conflits d'usage Un territoire, un enjeu - Rennes, la nuit, Luc Gwiazdinski, géographe Les autres articles - Les capitales culturelles européennes : pour quoi faire ? - Le pass culture est-il dans l'impasse ? - Genre et bibliothèque - Des tiers-lieux aux espaces transitionnels : Marseille, place forte des - Musique, écologie, déconnexion et autonomie - Trilogie sur l'histoire du dessin animé. - Podcast natif : un modèle économique introuvable ? - La démocratie en danger face à la révolution numérique - Le Chat GPT et le logiciel Midjourney vont-ils remplacer à terme les créateurs ? Bibliothèque subjective