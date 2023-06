Horloge d'édifices des Pyrénées centrales. Un voyage de découvertes

Comminges et Aran, deux parties d'un même pays : la haute vallée de la Garonne, de langue et de culture gasconnes, bien qu'historiquement elles aient suivi des voies différentes, l'une liée à la France et l'autre à l'Espagne. Un des "trésors" communs, et jusqu'à récemment complètement oublié dans les deux territoires, est constitué des horloges des clochers. Ces horloges ont été construites entre le XVIIIe et le XIXe siècle par des forgerons locaux afin de marquer le passage du temps dans les communautés villageoises. Après des siècles de service, ces mécanismes ont été progressivement abandonnés au profit de mécanismes plus modernes. Howard Bradley a réussi à les sauver de l'épaisse couche de poussière qui les recouvrait et à leur redonner le fort intérêt culturel qui leur correspondait, lors d'un immense travail d'inventaire, de classement et de restauration, totalement bénévole.