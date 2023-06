Connaissance initiatique

L'évolution spirituelle et physique de l'univers et de l'homme dans le passé, le présent et le futur à la lumière de l'anthroposophie. Difficultés liées à la connaissance de soi. - La vision aurique des couleurs - La conscience vide. Le calme intérieur. L'audibilité négative - Expérience de la douleur cosmique. - La science initiatique moderne et celle de l'Antiquité. - Le rêve en opposition aux lois naturelles. Le chaos -A La quintessence - Le corps astral libéré des lois naturelles. - L'homme et les trois mondes. - L'atmosphère psychique particulière à Penmaenmawr. - Le type "somnambule" , le type "Jakob Böhme" , le type "Swedenborg" . - Transmission à l'Univers des trésors de pensées acquis. - Captivité occulte. 13 conférences faites à Penmaenmawr du 19 au 31 août 1923 antérieurement chez Triades.