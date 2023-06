Revue d'histoire moderne et contemporaine N° 2/2023 : Les populismes en perspective

Avec Bolsonaro, Erdogan, Poutine, Orbán ou Trump, le retour des " hommes forts " confronte notre actualité à une réalité qui semblait appartenir au passé : le populisme. D'autant que pour une partie de la gauche, inspirée par les travaux d'Ernesto Laclau et de Chantal Mouffe, la manoeuvre populiste apparaît comme une solution pour mobiliser les électorats populaires et construire des alternatives politiques. Dans l'un et l'autre camp, la définition même du concept s'est imposée comme un enjeu politique. Polémique, polysémique et labile, la catégorie du populisme décrit en réalité un ample éventail de discours, de pratiques et de configurations politiques dans une longue durée qui commence avec la revendication du principe de souveraineté du peuple ou de la nation au cours du XVIIIe siècle. Ce numéro spécial entend dessiner une cartographie des configurations populistes dans le but d'en permettre la comparaison dans la longue durée. Il s'agit de mettre à l'épreuve le concept de populisme pour mieux en saisir la trajectoire historique, la variabilité et les tensions constitutives.