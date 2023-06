Valorisation des actifs. Nouvelles approches, nouveaux domaines

Ecrit à la fois par des théoriciens et des praticiens, Valorisation des actifs propose une analyse complète et moderne du sujet. Construit en deux temps, il commence par une mise à jour des informations concernant les actifs en regard du développement de l'intelligence artificielle, des crises - qu'elles soient financières ou sanitaires - ou encore de l'évolution des marchés boursiers. Cela permet, dans un second temps, une analyse des actifs immatériels, qui prennent une place de plus en plus importante dans le calcul de la valeur des entreprises et sont pourtant toujours difficilement mesurables. Par une approche globale, qui prend en compte les évolutions du domaine et les enjeux d'actualité, ainsi que par la variété de sujets couverts et de sources utilisées, Valorisation des actifs offre les clés de compréhension mais aussi de maîtrise d'un domaine en constante évolution.