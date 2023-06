Georges Bernanos. La colère et la grâce

"Une plume tendue entre terre et ciel'' La Croix "Ame de vigie" selon son biographe, Georges Bernanos fut autant un romancier de la sainteté et de l'enfance qu'un écrivain de combat. Ses luttes multiples contre la ploutocratie démocratique, la bien-pensance bourgeoise, l'Europe fasciste ou les Etats-empires de la guerre froide ont fait de lui un lanceur d'alertes spirituelles qui s'engagea en politique comme en littérature : sans concession. Entre la Picardie, les Baléares, la Provence et le Brésil, il mena une vie d'errance et d'écriture, de clameurs et d'espérance. Ses textes, qui oscillent entre l'urgence des écrits de combat et la ferveur dépouillée, ont la sincérité de qui part sans retour ou s'abandonne à la grâce, âme tendue, vaisseaux brûlés. Né en 1958, François Angelier est producteur à France Culture de Mauvais Genres et collaborateur du Monde des Livres. Il a publié plusieurs ouvrages sur François de Sales, Jules Verne ou Simone Weil.