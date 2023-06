Le roi qui voulait décrocher la lune

"Apportez-moi une table, une chaise, un coffre, et encore une table, et encore une autre, et une pile d'assiettes ! ... " Le petit roi mobilise tout le personnel et le mobilier du royaume pour obtenir ce qu'il désire : la crêpe qui scintille dans le ciel ! Mais n'est-il pas imprudent d'avoir un peu trop la tête dans les nuages ?