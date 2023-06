Godzilla. Cataclysm

Le futur. Des années ont passé depuis que l'apocalypse des monstres a presque entièrement détruit la Terre et anéanti l'humanité. Ce n'est plus qu'un lointain cauchemar pour Hiroshi, un ancien de l'une des dernières tribus d'humains. Hiroshi est loin de se douter que l'apocalypse n'est pas terminée... et que ses souvenirs du passé peuvent peut-être sauver l'avenir. GODZILLA, dans un récit d'anticipation écrit par Cullen Bunn (Revolution) entièrement illustré par Dave Wachter !