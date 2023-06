Pays basque espagnol

Ce guide traite de 3 provinces du Pays basque Sud : Guipúzcoa, Biscaye, Álava (on ne traite pas la Navarre, qui est un univers à part entière). Les 7 grandes parties sont : De Fontarrabie à Pasaia // San Sebastian // De Zarautz à Deba // De Deba à l'embouchure du Getxo // Bilbao // Les vallées de Guipúzcoa et de Biscaye // Álava (Vitoria...). Dans chaque partie, nous aurons : les richesses patrimoniales, avec photos, et 3 rubriques pratiques : Où dormir // Où manger et boire un verre // Shopping. Dans chaque partie, on trouvera également les rubriques qui seront un peu dans l'esprit d'une revue : Les 5 ou 6 incontournables // le coup de coeur de l'autrice // Un portrait // Pour aller plus loin. Entre les parties, des propositions de circuits thématiques : la route oenotouristique, la route des grand sites naturels, la route du surf, celle des produits gourmands...