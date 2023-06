Nelson Tome 5 : Nelson pue le pâté. Edition petit format

Dans ce recueil de bêtises, c'est Floyd, le labrador à l'esprit un peu lent et victime favorite de Nelson, qui tient la vedette. Et prouve qu'il n'est pas complètement démuni quand il s'agit d'affronter l'horrible diablotin. Avec Nelson, Christophe Bertschy nous propose une série réjouissante et hyper drôle où un diablotin vient perturber l'équilibre précaire d'une jeune femme et de son labrador. Et si la philosophie de vie de ce jouisseur gourmand et sans gêne de Nelson était la bonne ?