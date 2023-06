Il faut parfois chanter

Il y a cet enfant "né sous une tente dans un camp où la vie se faufile sans y rester" . Il y a Haïti, cette île qui "s'est noyée dans un café sans âme" , "pays crève-coeur" qui reste debout face aux assauts. Il y a la violence et l'injustice qui traversent le monde. Mais pour Evelyne Trouillot, pas question de céder du terrain au désespoir, bien au contraire : c'est pour lutter contre la misère que son chant s'élève. "Je ne suis pas de celles qui baissent la tête et s'habillent de porcelaine" , nous dit-elle. Pour celle qui a choisi l'amour et la poésie comme armes de combat, l'heure n'est pas au renoncement. Ses vers contiennent une force insoupçonnée : celle d'une femme libre et engagée, qui connaît la puissance des rêves partagés.