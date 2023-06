Les petits Robinsons

Six enfants se retrouvent plongés dans les bois le temps d'un été. Très vite, ils devront apprendre à s'entraider pour mieux vivre au coeur de la forêt. Leurs découvertes seront ponctuées de moments de doutes et de complicité, de disputes et de réconciliations, de jeux et d'histoires murmurées au coin du feu.