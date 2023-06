Environnement et santé publique. Fondements et pratiques

Exemple unique de publication d'importance "sans frontières" et francophone, cet ouvrage est le fruit de la collaboration de plus de 100 spécialistes issus de plusieurs continents (Afrique, Amérique du Nord, Europe). Avec 40 chapitres décrivant les principes et méthodes en santé environnementale, les sources de contamination, l'exposition des populations et les risques sanitaires, ce manuel permet d'avoir une vision précise de l'ensemble des risques environnementaux et de comprendre toutes les notions et données actuelles et essentielles. Il constitue une référence autant pour les professionnels de santé publique que pour les enseignants et étudiants de nombreuses disciplines, les chercheurs et les décideurs.