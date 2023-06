Si nous étions adultes Tome 6

Avec Si nous étions adultes... , Takako Shimura signe une oeuvre particulièrement moderne, en scrutant de près l'intimité de ses personnages. Tiraillées entre le poids de la société et les mauvaises décisions du passé, ses héroïnes trouveront sans mal un écho auprès des lecteurs. L'heure de la confrontation a sonné ! En effet, Eri a décidé de convoquer à la même table Ayano, Akari et son grand frère. Et Wataru a bien du mal à comprendre comment il s'est retrouvé dans cette situation. Pire que tout, il vit comme une trahison ce que lui annonce sa petite soeur. Mais c'est un mal pour un bien, puisqu'il n'a finalement pas d'autre choix que d'accepter le divorce. Toutefois, cela sera-t-il suffisant pour que chacun trouve le bonheur ? Rien n'est moins sûr...