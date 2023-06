Perdue Tome 1 : Un amour qui défie le temps

Sofia, 24 ans, vient de perdre son téléphone portable ! Vite un nouveau modèle ! Mais, dès qu'elle l'allume, elle se retrouve catapultée dans une époque lointaine, entourée de personnages qui semblent tout droits sortis d'un roman de Jane Austen ! Et en face d'elle : le prince charmant. Une comédie romantique adaptée au cinéma par Disney. Une jeune fille d'aujourd'hui soudain transportée au temps de Jane Austen : la nouvelle comédie romantique signée Disney ! Sofia, 24 ans, Brésilienne citadine jusqu'au bout des ongles et ultra branchée, vient de perdre son téléphone portable ! Contrainte d'en trouver un d'urgence, elle entre dans la première boutique venue, et en ressort munie d'un modèle qui lui semble bien vieillot. Qu'importe ! Elle l'allume et, soudain aveuglée par une lumière blanche, perd connaissance. Quand elle se réveille en pleine campagne, bâtiments et rues ont disparu. Encore secouée, Sofia est secourue par un jeune homme à cheval, étrangement vêtu et s'exprimant d'une drôle de manière, comme s'il vivait à l'époque de Jane Austen... Peu à peu, Sofia doit se rendre à l'évidence : elle a fait un bond de deux cents ans dans le passé ! Et le prince charmant qu'elle cherchait désespérément est là, à portée de main... Mais comment vivre un tel amour, loin de son époque ?