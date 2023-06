Promouvoir la laïcité (en milieu hostile). Une notion indispensable pour lutter contre les discriminations

Pendant des décennies, la promotion de la laïcité a été indissociable de la prévention du racisme, du sexisme, et de la lutte contre LGBTphobies. Pourtant, elle est aujourd'hui bien souvent perçue comme un concept discriminant et xénophobe - tant et si bien que toute critique des religions est désormais assimilée à l'expression d'un racisme. Le retournement idéologique est radical et se sont bien souvent des militants qui se situent très à gauche du spectre politique qui accusent la laïcité de tous les maux. En se basant sur des observations de terrain et sur ses actions de sensibilisation en milieu scolaire, Stéphane Aurousseau montre pourquoi la laïcité est devenu un "gros mot" pour beaucoup. Il explique aussi comment on peut la promouvoir aujourd'hui, malgré un contexte idéologiquement miné. La réappropriation de ce concept et de cette pratique fondamentalement positive est indispensable - tant elle participe à notre cohésion sociale et à l'inclusion de toutes et tous.