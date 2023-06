La boussole comportementale Chine-France. Mieux comprendre la Chine à travers la France / Mieux comprendre la France à travers la Chine

Le fossé communicationnel et culturel qui existe entre la Chine et la France entrave leurs compréhensions mutuelles. Pour améliorer la nature de leurs futures interactions, les deux auteurs de nationalité française et chinoise ont profondément réfléchi dans la durée aux spécificités respectives de l'empire du Milieu et de l'Hexagone. Ce faisant, ils ont découvert un couplage de valeurs qui gouverne les comportements sociétaux, organisationnels et individuels des deux pays. Ils ont concrétisé leur trouvaille en concevant la boussole comportementale Chine-France. Si vous souhaitez mieux comprendre la Chine et/ou la France, cette nouvelle grille de lecture ancrée dans la vraie vie est faite pour vous.