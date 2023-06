Ecouter, comprendre, dire. Pour une pédagogie de l'écoute Cycle 2

Une méthode pour développer l'écoute, l'oral, la compréhension et la mémorisation avec un corpus varié (contes, poèmes, histoires, albums). L'écoute est indispensable aux élèves, y compris après l'apprentissage de la lecture. La pédagogie de l'écoute, développée par les recherches de Pierre Péroz, concentre l'attention sur l'expression des élèves, qui développent ainsi leurs compétences afin d'équiper solidement les élèves pour développer leur compétences orales et leur compréhension. Les + de l'ouvrage : - Accès offert à des histoires audio réalisées par Souffleur de rêves, créateur d'histoires audio inédites adaptées aux âges des enfants - Enregistrements de poèmes lus par le comédien Robin Renucci A propos de l'autrice : Anne Popet : conseillère pédagogique honoraire. Elle a publié de nombreux ouvrages et outils pédagogiques chez Nathan.